Victor Negrescu, explicații după demisie: ”Am anumite standarde profesionale”. Ce s-a întâmplat în şedinţa de Guvern în care a luat decizia

Victor Negrescu a dat declarații, joi seară, despre ce s-a întâmplat în şedinţa de Guvern la care a participat şi în urma căreia şi-a dat demisia din funcţia de ministru pentru Afaceri Europene, acesta subliniînd că a încercat să îşi facă treaba cât mai bine, conform standardelor profesionale pe care le are.

„Ca urmare a discuţiilor purtate am ajuns la concluzia că nu mai pot executa mandatul la acelaşi nivel ca până atunci. Am anumite standarde profesionale, încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Ca urmare a discuțiilor purtate, la ultima şedinţă de guvern la care am participat am constatat că nu mai pot face munca la acelaşi nivel (...) Discuţia în şedinţa de Guvern este la capitolul confidenţial”, a afirmat Negrescu, pentru Digi24.

Acesta a mai precizat că PSD trebuie să fie un partid proeuropean.

”El a susţinut că PSD trebuie să fie proeuropean, fiind un partid care a fost capabil să finalizeze negocierile pentru aderare şi trebuie să continue în aceeaşi manieră. Îmi doresc să avem o atitudine bazată pe dialog, îmi doresc o Românie puternică în UE. Voi susţine tot timpul calea europeană”, a menționat Victor Negrescu.

Reamintim că Negrescu și-a dat demisia din Cabinetul Dăncilă după şedința de guvern de vineri.