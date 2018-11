Alina Mungiu-Pippidi: Suntem conduşi de nişte oameni absolut iresponsabili care vor să aibă 100% puterea cu orice preţ (VIDEO)

Alina Mungiu-Pippidi a condamnat felul în care se poartă figurile politice de la vârful ţării, arătând că prin războaiele lor persoanele şi acţiuni fac mult rău României. Aceasta a oferit drept exemplu declaraţiile lui Iohannis privind preşedinţia Consiliului Uniunii Europene care au ajuns în presa externă şi felul în care legiferează PSD prin ordonanţe de urgenţă.

Politologul a concluziat că în fruntea ţării se află nişte politicieni iresponsabili care nu fac decât să lupte pentru a deţine ei în întregime puterea şi de aici apar confruntările interne care fac rău ţării.

"După părerea mea maximum a ceea ce puteam obţine din preşedinţia asta, adică o bună publicitate pentru ţara noastră, noi pierdem deja pentru că noi facem titluri negative de luni de zile şi aşa vedem că şeful statului că a spus chiar el că nu suntem în stare şi aşa au sărit cei din Finlanda să spună că ei sunt în stare. Odată ce am făcut lucrul ăsta nu ştiu ce ne mai poate aduce preşedinţia. Realistic vorbind preşedinţia asta nu se mai poate amâna, la ora asta sunt sute de evenimente programate bilaterale care nu sunt uşor de mutat între România şi diferite alte ţări şi organizaţii. Preşedinţia este ceva ce se programează şi este programată zi cu zi. Toate astea sunt forme de presiune pentru că există oameni atât de idealişti încât îşi pot imagina că pot face Guvernul să pice până de Crăciun şi să pună un alt Guvern la timp pentru preşedinţie. După părerea mea, doar căderea Guvernului ar putea să împiedice preşedinţia.

Inflexibilitatea cu totul extraordinară a PSD care merge mai departe ca şi cum toate astea nu s-ar întâmpla, ca şi cum costul de imagine nu ar fi ceva extraordinar de greu de recuperat. Văd că ei fac fond de investiţii şi se aşteaptă să vină lumea să cumpere acţiuni, dar şi investiţii străine, chiar dacă eu nu sunt de acord cu fondul ăsta al lor de exemplu, nu găsesc că este o formă transparentă de investiţii, nu găsesc că banii trebuie mutaţi din stânga în dreapta la buget şi spun de azi de zile că soluţia clară recomandă de toată lumea este să pui la un loc toţi banii europeni şi banii româneşti şi să faci un plan înainte pe 10 ani. Nu să faci lucruri care nu ştie nimeni ce o să se întâmple peste două săptămâni şi să îţi faci alte planuri de cheltuieli când tu nu reuşesti să cheltui banii europeni.

Dar felul în care ei merg mai departe şi escaladează toate lucrurile asta ca şi cum nu s-ar întâmpla nimic este o mare problemă pentru că în mod evident avem oameni în acest partid care nu le pasă de ţară în fond foarte mult. În clipa în care un preşedinte de ţară spune chiar el că noi suntem în stare să preluăm preşedinţia, sau nişte oameni care se duc azi cu o ordonanţă deşi CCR a spus că fondul ăsta nu e constituţional şi de ce e mai constituţional dacă îl treci pe ordonanţă. Ăsta e un fel de a legisla? Ăsta e un fel de a arăta că înţelegi ceva din ce se întâmplă?

Pe scurt, suntem conduşi de nişte oameni absolut iresponsabili care îşi urmăresc nu numai interesele personale, dar care vor să aibă 100% puterea cu orice preţ şi ăsta e şi motivul pentru care s-a ajuns la relaţii atât de violente pentru că orice înţelegere ar presupune că cedezi şi îi dai şi celuilalt ceva", a declarat Mungiu Pippidi pentru B1TV.

