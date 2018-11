Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 16 NOIEMBRIE 2018. Venus iese din retrograd, Mercur intră!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de JOI 15 NOIEMBRIE 2018; astazi este o alta zi importanta astrologic. Venus, planeta iubirii, armoniei, relatiilor, iese din miscarea retrograda in care a intrat pe 5 octombrie, acum 6 saptamani. Insa tot azi, Mercur intra pentru ultima data in miscare retrograda pe acest an si nu in orice zodie ci chiar in cutezatorul Sagetator.

Ca si cum nu a fost suficienta nebunia tuturor astrelor retrograde din acest an, Mercur isi da ultima reprezentatie pe 2018 si va sta in retrograd pana in ajunul lui Mos Nicolae.

