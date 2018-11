Ce trebuie sa detina in garderoba o femeie moderna?

Carolina Design – creeaza haine din blana pentru femei moderne

Eleganta este unul dintre atuurile pe care o femeie stie cum sa le utilizeze, astfel incat prezenta sa in societate sa fie notabila. Moderna, sofisticata si speciala in tot ceea ce face, femeia cu prezenta activa in mediile sociale include intre optiunile sale vestimentare si blanurile de cea mai buna calitate, ca element prin care sa sublinieze un stil deosebit.

Carolinadesign.ro vine in intampinarea femeii sofisticate si pretentioasa, cand vine vorba despre alegerea tinutelor pe care le imbraca, cu o oferta completa de blanuri in care, pe langa hainele de blana a inclus caciuli si veste de blana naturala. Lucrate din blanurile unor animale crescute special pentru a fi sacrificate in scopul productiei de haine, produsele CarolinaDesign sunt deosebit de atractive, printr-un design fabulos si o calitate ireprosabila.

Caciuli de blana naturala potrivite pentru orice moment din zi

Dincolo de faptul ca din oferta prezentata pe site-ul companiei se pot alege modele de caciuli de blana naturala spectaculoase, in atelierul din Timisoara pot fi lucrate la comanda modelele pe care clientele si le doresc. In colectia de caciuli Carolina Design sunt incluse modele potrivite pentru orice moment al zilei, create sa accesorizeze optim tinute de zi sau de seara, casual sau foarte elegante.

In forma rotunda, cu bordura sau cu urechi, toate caciulile sunt produsul priceperii mesterilor timisoreni care au clar in minte confortul femeilor care le poarta si plusul estetic pe care trebuie sa-l asigure. Blanurile din care sunt lucrate provin de la animale precum nurca, lupul canadian, vulpea polara sau ratonul.

Veste moderne intr-o varietate de modele

Similar caciulilor din blana, vestele pot fi selectate de pe site-ul companiei sau pot fi comandate modele personalizate. Pentru comanda personalizata nu este necesara deplasarea la atelier, in cazul in care clienta isi doreste un anumit model fiind suficient sa trimita o fotografie cu produsul dorit si sa mentioneze masurile in functie de care sa fie lucrata vesta.

Croita impecabil si lucrata dintr-o blana cu o calitate superioara din vulpe polara, vulpe argintie sau chinchilla, vesta poate sa accesorizeze inspirat tinutele chic casual sau tinute elegante. Modelele pot fi accesorizate, in functie de preferintele clientelor, cu guler, buzunare, gluga sau fermoar.

Haine de blana pentru orice femeie, indiferent de varsta

Nu in ultimul rand, Carolina Design include in oferta sa haine de blana naturala pentru femei . Must-have al sezonului rece, o astfel de haina este creata in ideea in care trebuie sa ofere confort si o prezenta unica femeii care o poarta. Poate sa completeze armonios o tinuta de zi sau de seara si poate fi purtata inclusiv pe strada sau seara in cadrul unor evenimente deosebite.

Dincolo de priceperea pe care au obtinut-o in ani de experienta, mesterii Carolina Design sunt pasionati de munca lor, reusind sa creeze cele mai spectaculoase modele de caciuli, veste si haine din blana naturala, potrivite femeilor care pun un accent deosebit pe modul in care se imbraca. Tinere sau trecute de a doua tinerete, clientele se pot bucura de articole vestimentare lucrate cu atentie pana la cel mai mic detaliu.