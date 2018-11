Motive care sustin interventia de marire a sanilor

Ce poate fi mai frumos decat o femeie cu sanii mari si rotunzi? Ce poate fi mai placut privirii decat o domnisoare sau o doamna care sa isi expuna formele voluptoase prin hainele atent alese astfel incat sa le evidentieze calitatile fizice? Insa mama natura nu este darnica cu toate femeile si din pacate unele doamne si domnisoare sufera de complexe grave din cauza marimii sanilor.

Marirea sanilor a devenit o optiune din ce in ce mai des acceptata de catre femeile care, ajunse la varsta maturitatii nu sunt deloc multumite de forma bustului si de marimea acestuia. Dr. Panturu recomanda implanturile de silicon femeilor care stiu cum sa isi evidentieze calitative fizice.

Principalele motive pentru marirea sanilor

Cel mai important motiv pentru care doamnele apeleaza la aceasta interventie este marimea nesatisfacatoare a sanilor. Femeile cu sanii foarte mici au un complex destul de greu de suportat iar daca jobul lor impune contact direct cu omul, cu clientii, atragerea de noi investitori si parteneri de afaceri, daca statutul marital are de suferit din aceasta cauza, li se recomanda sa nu mai stea pe ganduri ci sa ia in calcul o operatie de marire a sanilor.

In ziua de azi, doamnele opteaza pentru marirea sanilor si pentru ca, dupa o scadere in greutate, sau dupa alaptare, sanii incep sa se lase si sa nu mai fie la fel de fermi si rotunzi ca inainte, nici macar la fel de mari. Asimetria sanilor este un alt motiv pentru care femeile apeleaza la aceasta interventie. Desi toate doamnele au sanii asimetrici, in unele cazuri acest lucru este atat de vizibil si de deranjant incat pur si simplu este nevoie de interventia unui specialist.

Siguranta si avantajele augmentarii mamare

Nimic nu este mai simplu si mai sigur decat o augmentare mamara, nicio alta interventie chirurgicala estetica nu este la fel de apreciata atat de doamnele supuse operatiei cat si de domni precum aceasta.

Din ce in ce mai multe vedete, VIP-uri isi pun silicoane pentru a impresiona, pentru a atrage audienta, pentru a se simti mai stapane pe sine si mai bine in pielea lor. In plus, de zeci de ani de cand sunt disponibile aceste implanturi mamare, nu s-a observat in urma studiilor efectuate in acest sens o crestere a riscului dezvoltarii de cancer mamar la pacientele cu astfel de interventii, ceea ce inseamna ca operatia este sigura pentru viitor.

Doamnele trebuie sa tina cont de indicatiile medicului Dr. Panturu in ceea ce priveste marirea sanilor pentru a nu cere o marime care nu ar fi suportata prea bine de coloana lor vertebrala numai din dorinta de a arata perfect.

In concluzie, doamnele si domnisoarele care nu sunt multumite de aspectul lor fizic pot apela la interventia de marire a sanilor fara teama ca exista riscuri ulterioare sau in timpul interventiei si avand increderea ca dupa aceasta operatie ceva in viata lor se va schimba in bine si se vor simti admirate, apreciate, frumoase.