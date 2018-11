Cele mai bune idei de cadouri corporate pentru Craciun

Se apropie Craciunul, una din cele mai importante sarbatori ale anului, in care oamenii isi impart unii altora cadouri si se bucura unii de prezenta celorlalti chiar si la locul de munca. Si biroul devine un spatiu mai atractiv, pana si locuinta prinde viata si este invaluita in spiritul sarbatorilor cu ornamentele de Craciun.

Insa ce vor achizitiona oamenii cu aceasta ocazie sefilor, managerilor sau colegilor de birou? Cum isi vor imparti bugetul in asa fel incat nimeni sa nu se simta dat la o parte? Persoanele care lucreaza la birou si au colegi dragi sufletului lor sau sefi pe care trebuie sa ii “apropie” putin pot apela la varianta achizitionarii unei agende personalizate pentru 2019 de cea mai buna calitate.

Agende de birou simple sau colorate, cadoul ideal de Craciun

Agendele de birou au devenit cadourile preferate de Craciun pentru angajatii corporate care stiu ca foitele, notitele si datele importante trebuie sa se afle intr-un singur loc, pe o agenda care sa ii ajute pe cei aflati in criza de timp si de idei sa isi organizeze in mod eficient activitatile si timpul.

Pe internet exista o mare varietate de modele, datate saptamanal si zilnic sau nedatate - agende in diferite culori si cu un anumit numar de pagini din care clientii trebuie sa le aleaga pe cele potrivite ideilor, jobului si necesitatilor colegilor lor.

Agendele de birou pot fi datate sau nedatate, pot avea un cod de culori pentru zile si evenimente si permit planificarea pe ore, zile, saptamani, chiar luni si sezoane. Acestea sunt ideale agentilor de asigurari, medicilor, secretarelor, managerilor - si lista poate continua.

De ce este agenda de birou cea mai buna varianta de cadou?

Pentru ca este accesibila ca si pret, dar se va dovedi si utila celor care o primesc. Agenda de birou este cel mai important instrument cu ajutorul caruia oamenii isi pot organiza activitatile, fiecare model fiind gandit pentru a permite o planificare mai fixa sau mai relaxata. Agendele personalizabile sunt ideale, mai ales pentru ca un cadou de Craciun trebuie sa fie memorabil.

Criterii de selectie agenda de birou in calitate de cadou de Craciun

Agenda de birou se alege in primul rand in functie de format, de marime si de liniatura. O agenda de tip A4 este usor de transportat, ofera mult spatiu de scris si poate fi frumos impachetata de Craciun.

Formatul A5 este mai practic pentru ca este mai mic, poate fi purtat in orice geanta sau servieta si este ideal pentru idei si numere de telefon. In ceea ce priveste liniatura, agendele de birou dictando sunt ideale, in cazul in care colegul sau colega de birou nu este responsabil si cu trasarea unor schite.

Din punct de vedere al datarii, sunt agende care permit datarea pe zile, luni, saptamani, dar si agende simple, nedatate, ideale pentru notarea ideilor. Ca si numar de pagini, agendele nu trebuie sa fie prea groase, pentru a nu fi greu de transportat, insa nici prea subtiri pentru ca exista riscul ca oamenii sa nu aiba suficient spatiu sa isi noteze cele necesare nici macar o luna.