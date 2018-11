Festival unic la Centrul European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO, "Nicolae Bălcescu".

Proiecţii spectaculoase ale unor filme celebre au avut loc la evenimentul organizat în onoarea regizorului Ioan Cărmăzan, președintele Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România.

