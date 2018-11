Plângere penală pe numele lui Florin Iordache după gestul obscen din Parlament (VIDEO)

Florin Iordache s-a ales cu plângere penală pentru gesturile obscene pe care le-a făcut în Parlamentul României. Asociația Voci pentru Democrație şi Justiţie a depus o reclamaţie la Poliție în acest sens. Membrii acesteia sunt de părere că Parlamentul nu ar trebui să fie altceva decât un spațiu de dezbatere pentru legi şi polici publice în favoarea românilor.

În documentul semnat de presedintele VeDem Just se arată, printre altele, că Florin Iordache a încălcat art.2 alin.2 din Legea 61/1991, care prevede că "săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene (...) de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice" constituie contravenție.

Semnatarii plângerii penale subliniază că "valorile europene care ne definesc ca cetățeni ai UE nu ar trebui să conducă niciodata la astfel de reacții jignitoare indiferent de ceea ce se întâmplă în materie de decizii politice".

Reacţiile vin după ce deputatul PSD Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției și vicepreședinte al Camerei Deputaților, a făcut, miercuri, un gest obscen către opoziție chiar în plenul forului legislativ. S-a întâmplat după un discurs în plen, în care i-a atacat pe parlamentarii USR și PNL pentru criticile pe care le-au adus.

