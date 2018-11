Grevă generală la metrou, începând din 21 noiembrie (VIDEO)

Va fi grevă generală la metrou începând de miercuri 21 noiembrie. Anunţul a fost făcut de către Uniunea Sindicatelor Libere Metrou, care nu mai departe de luna trecută obţinuse noi măriri salariale de la Ministerul Transporturilor, informează B1 TV.

Greva se va desfășura între orele 4:00 - 16:00, pe perioadă nedeterminată.

La mijloc nu ar fi însă numai majorarea cu peste 40% a salariului, ci şi anumite drepturi, precum cel de a menţine regimul de chirie al spaţiilor comerciale de la metrou.

Presa scria la acea vreme că una din firmele care îşi desfăşoară activitatea în acele spaţii îi aparţine chiar lui Ion Rădoi, celebrul sindicalist.

