O echipă de muncitori din Galați a fost filmată în timp ce asfalta mai multe gropi, deși afară ningea, iar asfaltul era ud.

Imaginile îi surprind pe angajații de la Drumuri care astupă mai multe gropi, în timp ce ningea.

Videoclipul a fost publicat pe Facebook.

