Prima ninsoare din acest sezon în Capitală (VIDEO)

În Capitală a început să ningă în seara zilei de vineri. Fulgii erau unii mici și ninsoarea nu s-a așternut, dar bucuria primei ninsori a fost aceeași pentru bucureșteni.

Meteorologii au anunțat în cursul acestei săptămâni că România va fi lovită de un val de ger arctic, care va produce ninsori în aproape toată țara, relatează Libertatea.

Totodată, Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare de răcire a vremii, care a început de vineri, aceasta continuându-se până duminică la ora 12.

