Vasluienii se plâng că sunt ținta unei campanii de denigrare pe Facebook și îi cer companiei lui lui Zuckerberg să ia măsuri. De unde a început totul (FOTO)

Vasluienii se plâng că, de câteva săptămâni, sunt ținta unei campanii de denigrare pornită pe grupul de Facebook Bazar Vaslui. Mai multe persoane, unele folosind conturi false, au început să publice diverse mesaje pe rețeaua de socială, prin care îi jignesc pe locuitorii județului.

Unul dintre cei mai activi comentatori este Dinu Sovea, un tânăr care lucrează în Anglia, și care a început să facă tot felul de postări ironice, cel mai probabil inventate, în care vorbește despre experiența pe care a avut-o atunci când a mers în Vaslui.

“Să vă zic ce am pățit la Vaslui! Eu locuiesc și sunt născut la Londra, Anglia, Marea Britanie. Am mers săptămâna trecută cu niște treburi în România, mai exact acasă la mine la București. Nu voi zice ce treburi, să nu existe vorbe că mă laud. Am 5 firme de construcții și 12 spălătorii în Londra și am mers în interes de afaceri în Ro. În București vremea frumoasă, oameni frumoși, civilizație… aproape ca în Londra. Sfătuit de un amic vechi, de-al meu, ce a stat 13 ani în Vaslui si acum stă în București, la mine, am hotărât să merg la Vaslui să caut mână de lucru pentru spălătoriile mele din Anglia. Zis si făcut… urc în mașina mea, nu voi zice marca să nu ziceți că mă laud. Urc în mașina mea, menționez că am motor de 6 litri, 700 cai și că e un Bentley GT, și mă pornesc spre Vs. Mergând spre Vs, am rămas surprins cât de tare s-a dezvoltat România. Ajung la intrare în Vs și opresc să alimentez într-un Peco. Lumea poze cu mine, cu mașina, m-am speriat puțin când am văzut că vreo două domnișoare mai sexy au început să îmi sărute capota mașinii. Scap eu de lume și ajung în Vs… Vă zic sincer parcă m-am întors minim 200 de ani în timp. Doar dacii și romanii mai lipseau din peisajul ăla sinistru, că în rest am văzut de toate… de la oameni cu opinci, oameni cu topoare în centrul orașului și oameni călare… până la case colorate în mii si mii de culori. Până și prundișul, că ăla nu se poate numi asfalt, parcă îmi ataca jantele de zeci de mii de lire”, a scris bărbatul pe Facebook, potrivit Vremea nouă.

Această postare și altele de același fel au stârnit furia vasluienilor care au reacționat extrem de agresiv.

Astfel, zeci de persoane au dat report mesajelor considerate denigratoare, precum și grupului Bazar Vaslui, însă reprezentanții Facebook nu au reacționat în niciun fel.

Vasluenii vor însă ca rețeaua socială să ia măsuri pentru ca valul de postări jignitoare să fie oprit.