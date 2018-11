Bolile copilăriei. Ce trebuie să știi despre rujeolă, vărsat de vânt, tuse măgărească și alte boli transmisibile în colectivitate

Bolile copilariei. Odata cu inceperea scolii sau a gradinitei, copiii sunt nevoiti sa-si petreaca mare parte din zi alaturi de colegi, la orele de clasa. Astfel, este de ajuns ca unul dintre zecile de copii sa sufere de o afectiune transmisibila pentru a-i infecta si pe ceilalti. Insa, daca micutii vor respecta cateva reguli de igiena, acestia pot sa tina la distanta microbii, bacteriile si virusurile.

Daca si tu te numeri printre parintii ai caror copii abia au inceput sa mearga la gradinita sau la scoala, nu este cazul sa intri in panica!

Trebuie sa stii ca, de cele mai multe ori, bolile copilariei sunt de natura infectioasa. Acestea se transmit prin virusuri, bacterii si alte microorganisme, de la un copil bolnav la celalalt.

Insa atat tu, ca parinte, cat si personalul specializat al scolilor si gradinitelor puteti preveni sau ajuta la vindecare pentru bolile copilariei.

In continuare iti prezentam bolile copilariei, precum si cateva sfaturi utile referitoare la preventie si tratament pentru bolile copilariei.

Bolile copilariei. Cele mai comune afectiuni

1. Rujeola

Copiii care au rujeola (pojar) vor avea febra ridicata vreme de trei zile. Apoi, febra va scadea, iar bolnavul va avea iritatii constand in puncte rosii cu capete mici. Rujeola afecteaza intregul corp, raspandindu-se catre maini si picioare. Fiecare dintre aceste puncte apare si dispare in aproximativ 14 ore. In general, rujeola apare la copiii de sub trei ani.

Ca tratament, trebuie administrate medicamente care sa reduca starea de febra pentru a-i regla temperatura corpului, apoi este indicat sa-i dai multe lichide, ca sa eviti deshidratarea. Perioada de incubatie dureaza intre zece si 15 zile.

2. Rubeola

Rubeola este una din bolile copilariei cu manifestari clinice asemanatoare pojarului, dar la un nivel mai scazut. Asadar, modalitatea de transmitere e similara cu cea a rujeolei, prin tuse ori stranut. In general, eruptiile in cazul acestei afectiuni sunt blande, cu o nuanta rozalie, aparand initial la nivelul fetei si raspandindu-se apoi pe tot corpul.

