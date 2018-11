TeleormanLeaks: RISE Project a publicat imagini în care Liviu Dragnea apare la o partidă de vânătoare alături de şefii Tel Drum şi lideri PSD (VIDEO)

Jurnaliștii de la Rise Project au publicat, sâmbătă, un videoclip din seria #TeleormanLeaks. Este vorba despre imagini în care președintele PSD, Liviu Dragnea, apare la o partidă de vânătoare împreună cu șefii Tel Drum și cu mai mulți lideri ai partidului.

Aceste imagini par să-l contrazică pe Dragnea, care a susținut recent că nu s-a mai întâlnit cu patronul Tel Drum, Petre Pitiș ”de 10-15 ani”. Pitiș apare însă în imaginile publicate acum de Rise Project.

Printre liderii PSD care au fost prezenți la partida de vânătoare se numără șeful CJ Vrancea, Marian Oprişan, Adrian Ţuţuianu, proaspăt exclus din PSD, actualul vicepremier Paul Stănescu sau fostul președinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu.

