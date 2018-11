Liviu Dragnea, student la o universitate fantomă: Liderul PSD a început cursurile când facultatea nici nu era înființată (VIDEO)

Liviu Dragnea a fost student la o universitate fantomă. Procurorii cer anularea situaţiei şcolare a liderului PSD, care a studiat contabilitate la o universitate din Alexandria. Instituţia de învăţământ ţinea cursuri, elibera foi matricole, adeverinţe, certificate şi diplome, deşi nu era acreditată, informează Ziare.com. Liviu Dragnea este martor în acest dosar.

Liderul PSD a început, în 1999, cursurile unei facultăţi de contabilitate din Alexandria care a fost înființată oficial, potrivit actelor de la Ministerul Educației Naționale, trei ani mai târziu, în 2001.

Foaia matricolă emisă pe numele lui Liviu Dragnea a fost descoperită de anchetatori într-un dosar privind o facultate fantomă care emitea diplome universitare.

Ulterior, audiat la DNA chiar în acest dosar, politicianul confirmă că a fost la facultatea de contabili, dar în perioada 2003-2004, şi că nu îşi mai aduce aminte mare lucru.

Ba mai mult, admitea că nu a susţinut examneul de licenţă, şi că nici nu a dorit acest lucru, pentru că dorea doar să acumuleze cunoştinţe. Potrivit foii matricole din anul universitar 1999-2000, Dragnea a promovat primul an cu media 9,12 iar procurorii de la Sectorul 4 arată ca aceasta nu este în conformitate, potrivit datelor de la Ministerul Educației.

Potrivit datelor de la minister, prima serie de studenți care urma să fie şcolarizată începea cursurile din anul 2001, iar situația școlară emisă pe numele lui Dragnea privește perioada 1999-2002. Concret, liderul PSD fusese la cursuri, deși facultatea nici nu fusese înființată.

Potrivit concluziilor anchetei, situația școlară emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate și Infomatică de Gestiune, regăsită la dosarul lui Liviu Dragnea "este falsă, deoarece conținutul acesteia nu corespunde realității, semnăturile nu aparțin persoanelor indicate la rubricile corespunzătoare, astfel că se va dispune sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea deșființării acestui înscris".

Aceasta este cea de-a doua solicitare făcută de procurori de desființare a acestor înscrisuri. Judecătoria Sectorului 4 a stabilit următorul termen din acest proces pe 20 noiembrie, potrivit portalului instanțelor.

