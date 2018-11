Eroul de la metrou: Un student a SMULS un bărbat din ghearele morții (VIDEO)

Studentul Ștefan Lefter a devenit erou după ce a salvat un bărbat în stația de metrou Piața Sudului din Capitală.

Bărbatul, vizibil intoxicat cu alcool, se leagănă pe marginea peronului înainte ca trenul să intre în stație și amenința că se aruncă, însă tânărul reușește să-l smulgă pe om din ghearele morții.

