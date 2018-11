Dezvăluiri Rise Project: Baronul Marian Oprișan, filmat când bate cu nuiaua la fund un vânător (VIDEO)

Jurnaliştii RISE Project anunţă noi dezvăluiri din seria #TeleormanLeaks. Aceştia au publicat o înregistrare video de la o partidă de vânătoare, în care Liviu Dragnea apare alături de şefii Tel Drum şi de mai mulţi lideri PSD. Deşi liderul PSD a susţinut că nu s-a mai văzut cu directorul Tel Drum, Petre Pitiș, de „peste 10-15 ani", în filmuleţul postat de jurnaliştii de la Rise Project, aceştia apar împreună la o partida de vânătoare care ar fi avut loc mult mai recent.

La vânătoare a fost prezent și baronul de Vrancea, Marian Oprișan, care apare la un moment dat în imagini, în timp cel lovește cu o nuia la fund pe unul dintre cei prezenți în ceea ce pare a fi un ritual de inițiere ca vânător.

Momentul, filmat în timpul nopții i-a făcut pe ceilalți să râdă în hohote.

Conform imaginilor publicate de cei de la Rise Project, la partida de vânătoare au participat, pe lângă Liviu Dragnea, Dan Nica, europarlamantar PSD, fost ministru și parlementar PSD, Marian Oprișan, președinte al CJ Vrancea, Nicușor Constantinescu, fost președinte al CJ Constanța, Dumitru Buzatu, președinte al CJ Vaslui, Paul Stănescu, vicepremier și ministru al Dezvoltării, fost presedinte al CJ Olt, Adrian Tutuianu, senator, fost ministru și președinte al CJ Dâmbovița, Constantin Niță, fost ministru și deputat PSD, Alexandru Fratean, fost senator și fost secretar de stat de stat în Ministerul Economiei, Ioan Mang, vicepreședinte al CJ Bihor, fost ministru al Educației, Aurel Soporan, senator PSD, Vasile Gliga, lider PSD Mureș, fost deputat PSD, Costel Comana, milionar, și Petre Pitiș, director general Tel Drum.

Momentul poate fi văzut în videoclipul de mai jos, la minutul 0.50.

