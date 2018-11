Un procuror a amendat doi polițiști care l-au sancționat pentru că depășise viteza legală: Magistratul i-a acuzat pe agenți că l-au făcut să întârzie la serviciu (VIDEO)

Un procuror a amendat cu câte 5.000 de lei doi polițiști care l-au oprit în trafic și l-au sancționat pentru că depășise viteza legală și avea ITP-ul expirat. Bărbatul susţine că ar fi întârziat la serviciu din cauza poliţiştilor şi consideră că amenda este o măsură justă pentru ca aceştia să înțeleagă gravitatea reținerii unui magistrat, informează B1 TV.

Procurorul Mihai Laurențiu, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia, a decis să amendeze, la începutul lunii noiembrie, doi agenți de poliție care l-au oprit în luna iulie în trafic. Potrivit ordonanței semnate de procuror, polițiştii l-a oprit în trafic pentru că a depășit viteza legală și avea ITP-ul expirat, iar toată procedura de amendare și de îndepărtare a plăcuțelor de înmatriculare l-a făcut pe acesta să întârzie la parchet.

„Neaplicarea unei amenzi aspre ar crea un precedent periculos, facilitând nu doar autorilor, dar și altor polițiști de rea credință, prin puterea exemplului cu pretextul sancționării unor contravenții, comiterea unor abuzuri similare împotriva altor magistrați, intimidarea magistraților sau, de ce nu, comiterea unor fapte similare împotriva oricăror cetățeni, iar acest risc trebuie preîntâmpinat printr-o reacție promptă”, se arată în ordonanța prin care polițiștii sunt amendați.

Potrivit documentului, magistratul a fost amendat de către polițiști, cu suma de 2.175 de lei. Mai mult procurorul susţine că a fost ironizat de agenţi iar la final a întârziat câteva ore la serviciu pentru că polițiștii au refuzat să îl transporte la Parchet, deși se deplasau tot spre Slobozia.

”În acest context, ținând cont de gravitate, aplicarea amenzii judiciare în cuantum maxim este o măsură strict necesară, menită să facă lucrătorii de poliție în cauză să conștientizeze gravitatea faptei de a reține un magistrat", se mai arată în motivarea procurorului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.