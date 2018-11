Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICĂ 18 NOIEMBRIE 2018. O zi dedicată sufletului?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 17 NOIEMBRIE 2018; a inceput Mercur retrograd in Sagetator, deci sa ne tinem bine palariile si caciulile cu mana. Dupa curentul astral din ultimele saptamani, ca sa nu spunem ultimele luni, asta este exact ce aveam nevoie. Este bine sa stim cum stam, ca sa vedem ce tip de decizii luam pentru Craciun si 2019.

Stop! Ne oprim, regandim si reconsideram. Asta inseamna Mercur retrograd acum.

El ne face sa ne uitam inapoi in timp la ultimele saptamani in care Venus era retrograd si chiar la ultimele luni in care Marte era retrograd! Acum incercam sa gasim sensul, logica si firul coerent a tot ce s-a intamplat in tot anul 2018. este un bun moment de revizuire a anului inainte de frenezia sarbatorilor in care intram cu totii, vrem nu vrem.

