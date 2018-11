Jaful secolului: Un tablou de Picasso a fost găsit, la Tulcea, la rădăcina unui copac. Lucrarea, descoperită în urma unui pont anonim (VIDEO)

Răsturnare de situaţie în jaful secolului. Este vorba despre jaful din 2012, când trei români au furat şapte tablouri semnate de pictori celebri dintr-un muzeu din Rotterdam. Una dintre aceste capodopere a fost descoperită la rădăcina unui copac din Tulcea, în urma unei scrisori anonime, informează B1 TV.

Tabloul „Tête D 'Arlequin“ a fost descoperit de scriitoare de orgine română Mira Feticu, aflată în prezent în Olanda. Scriitoarea a primit un pont anonim prin email.

Autorul mesajului în limba română i-a indicat Mirei Feticu locul unde se află tabloul lui Picasso: satul Greci, din judeţul Tulcea. Autorul pontului era cel care păzea tabloul îngropat lângă rădăcina unui copac. Acesta scria că s-a săturat să păzească tabloul zi de zi timp de șase ani. Tabloul lui Picasso este una dintre cele şapte capodopere furate de un grup de români dintr-un muzeu din Rottterdam, jaf care a constituit tema unei cărţi publicate de Mirela Feticu în 2015.

”Mesajul era scris în limba română. Era o adresă în care pânza ar fi fost ascunsă și instrucțiuni despre cum aș putea să o găsesc. În scrisoare se menționa că era vorba despre Tête d'Arlequin. Imediat, l-am sunat pe detectivul din Rotterdam, cu care am lucrat la cartea mea. Pentru că nu am primit un răspuns timp de câteva zile, m-am urcat singură în avion. M-am simţit ca şi cum eram Don Quijote, pentru că șansa să găsesc așa ceva era foarte mică”, a declarat scriitoarea.

Tabloul, învelit într-un ambalaj de plastic, a fost descoperit, potrivit indicaţiilor din mesaj, sub un copac şi urmează să fie expertizat de specialişti, pentru a demonstra dacă este sau nu un original.

Tabloul a fost predat Ambasadei Olandei la București, informează DIICOT.

” Aseară, două persoane, de cetățenie olandează, s-au prezentat la Amabasada Olandei, din București, cu un tablou. Acestea au precizat faptul că au găsit tabloul, pe teritoriul Romaniei, anuntand despre acest fapt autoritatile olandeze.

DIICOT investigheaza imprejurarile in care un tablou semnat Picasso valorand aproximativ 800 mii de euro a fost gasit sambata seara, pe raza judetului Tulcea. Tabloul care face parte dintr-un lot de 7 opere sustrase in anul 2012 dintr-un muzeu olandez se afla in custodia autoritatilor romane si urmeaza sa fie expertizat.

Atașatul de afaceri interne din cadrul Ambasadei Olandei a anunțat autoritățile române, iar, la acest moment, o echipă formată din procurori D.I.I.C.O.T. și polițiști ai Direcției de Investigații Criminale - I.G.P.R. efectuează cercetări, pentru lămurirea tuturor aspectelor (audierea persoanelor, cercetarea locului în care au afirmat cele două persoane că au găsit tabloul, expertize criminalistice).

Precizam ca cei 6 inculpati români acuzaţi că în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2012 au sustras 7 tablouri semnate printre alţii, de Pablo Picasso, Henri Matisse şi Claude Monet de la Muzeul Kunsthal din Rotterdam au fost condamnati definitiv pentru savarsirea infractiunilor retinute in sarcina lor”, se arată în comunicatul de presă al DIICOT.

Autorii jafului din 2012 au adus tablourile furate din Rotterdam în România în portbagajul unuia dintre complici la Carcaliu, în judeţul Tulcea, unde locuia Radu Dogaru, unul dintre complici.

Mama acestuia a declarat că a îngropat tablourile în curtea unei case părăsite, apoi le-a dezgropat şi îngropat în cimitir. În final, ca urmare a percheziţiei efectuate de poliţie la 13 februarie 2013, ea le-a ars.

La un an după debutul anchetei, Radu Dogaru şi-a schimbat declaraţiile şi a spus că ar fi vândut tablourile unui traficant ucrainean de opere de artă care locuia în Londra.

