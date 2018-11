5 superalimente care îți întăresc puternic sănătatea

Cu totii am auzit despre „superalimente” in ultimii ani, insa stii cat ar trebui sa mananci pentru a beneneficia de pe urma lor sau ce fac ele pentru tine? Superalimentele sunt clasate astfel cele bogate in antioxidanti – molecule care previn afectarea celulelor sanatoase. Insa aceste toate aceste superalimente mai ofera alte beneficii si pe deasupra sunt si gustoase.

1. Afine

Ce contin? Au un continut ridicat in antioxidanti, inclusiv vitamina A si constitue o sursa excelenta de fibre.

Ce fac? Scad colesterolul, ajuta la scaderea glicemiei, in vreme ce antioxidantii lupta impotriva unor forme de cancer, boli de inima, astm, artrite si a bolilor neurologice specifice inaintarii in varsta.

Cum le mananci? Oricum: salate, presarate in iaurt, coapte, congelate.

Cat ai nevoie? Consumul zilnic de afine face minuni pentru sanatate.

2. Broccoli

Ce contin? Broccoli este o sursa excelenta de vitamina C si K, de acid folic, calciu si fibre.

Ce face? Vitamina K pastreaza sanatatea sangelui si impiedica formarea cheagurilor de sange, in vreme ce viamina C lupta impotriva cancerului. Acidul folic este recomandat pentru femeile insarcinate si mamele care alapteaza, in vreme ce calciu intareste oasele, iar fibrele ajuta tranzitul intestinal.

