Simona Halep, suprinsă într-un club bucureştean în IPOSTAZE INCENDIARE. Alături de cine a fost filmată sportiva (VIDEO)

Simona Halep a fost în centrul atenţiei într-un club din Bucureşti. Alături de tatăl şi de fratele ei, sportiva a mers la un concert susţinut de Andra.

Pe scenă au mai urcat What's Up şi Andi Moisescu.

Simona a părut că se distrează pe cinste alături de apropiaţii ei şi la un moment dat chiar şi-a etalat calităţile de dansatoare. Şi Stere Halep, tatăl ei, a fredonat mai multe cântece ale Andrei.

