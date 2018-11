Dubă a Jandarmeriei, implicată într-un accident: Șapte persoane au ajuns la spital (VIDEO)

Mai mulţi jandarmi au fost răniţi într-un accident produs pe DN10, în judeţul Covasna. O dubă a Jandarmeriei s-a ciocnit frontal cu o utilitară iar șapte persoane au ajuns la spital. Circulaţia în dreptul localităţii Brădet a fost restricţionată, informează B1 TV.

Accidentul a avut loc duminică, pe DN 10, în dreptul localităţii Brădet. O dubă a Jandarmeriei Române a fost lovită frontal de o autoutilitară. Şapte oameni au fost răniți, iar patru dintre aceștia sunt jandarmi.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cele două autovehicule au intrat în coliziune frontală, ca urmare a unei pătrunderi pe contrasens.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.