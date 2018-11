Ediție specială ”360 de grade”: Postul spiritual, mijloc de luptă împotriva ispitelor (VIDEO)

Alina Bădic a vorbit în ediția specială de sâmbătă a emisiunii ”360 de grade”, alături de invitații săi, starețul David, Ruxandra Benga și Ingrid Baciu, despre perioada postului.

Mijloc de luptă împotriva ispitelor, purificare, reflecție, autoexaminare, lupta cu demonii, postul este considerat o perioadă de mare introspecție și făgăduință spirituală, o fereastră astrală care ne dă șansa creșterii vibrației și purificării sufletești și trupesti. Postul înțeles cu adevărat devine o trăire cu Dumnezeu și prin Dumenezeu, forța de vindecare și o șansă de a percepe mai bine adevărul.

