Sfântu Gheorghe: Mii de persoane au participat la un miting pentru autonomia teritorială a 'Ţinutului secuiesc'. 'Piară Trianonul!' (VIDEO)

Un nou miting pentru autonomia teritorială a "Ţinutului secuiesc" a avut loc duminică. La manifestaţia care s-a desfăşurat în centrul municipiului Sfântu Gheorghe au participat câteva mii de persoane din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, relatează Agerpres.

Participanţii au purtat steaguri secuieşti şi ale Ungariei, precum şi pancarte cu mesaje autonomiste şi au scandat în limba maghiară "Autonomie" şi "Piară Trianonul".

Adunarea a fost organizată de Consiliul Naţional Secuiesc, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea acestuia la Budapesta, a precizat liderul formaţiunii, Izsak Balazs.

Printre cei care au vorbit mulţimii de pe scena amplasată în Piaţa Centrală s-au numărat preşedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania, Szilágyi Zsolt, europarlamentarul Laszlo Tokes, liderul Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania, şi publicistul Sabin Gherman.

În mulţime s-au aflat şi parlamentari UDMR.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.