ALERTĂ METEO: LUNI va fi PRĂPĂD! IARNA pune stăpânire pe România: TEMPERATURI NEGATIVE şi NINSORI ABUNDENTE. Vezi zonele unde va lovi URGIA (FOTO, VIDEO)

Meteorologii vin cu veşti teribile despre ziua de luni, 19 noiembrie! Temperaturile vor coborî mult sub pragul de îngheţ, precipitaţiile vor fi abundente, vântul va sufla în rafale, iar ninsorile se vor extinde în majoritatea regiunilor din România.

Potrivit site-ului prognozemeteo.wordpress.com, ziua de luni este una extrem de complicată din punct de vedere meteo, una de iarnă severă în mare parte din țară.

Astfel, noaptea de duminică spre luni vine cu temperaturi negative pe crestele montane (-7, -9, -10 grade), în celelalte zone montane (-5 spre -3, -1 grad), vestul Moldovei și Oltenia cu -1, -2 grade. Pentru restul țării valorile minime se vor opri la 0 – 2, 3 grade. Aceasta va fi practic și distribuția valorilor maxime, cu excepția Dobrogei, unde se pot atinge și 5- 7 grade, respectiv a Banatului și Crișanei, unde vom avea 3 -4, 5 grade.

Ziua de luni aduce un cer complet acoperit de nori joși, compacți, la nivelul întregii țări.

Vizibilitatea va fi redusă în aproape toată România. În unele zone, precum Oltenia, Muntenia, Transilvania, zonele montane și Moldova, vizibilitatea va scădea frecvent sub 200 și chiar sub 50 de metri.

"Vom avea o zi cu precipitații din belșug, fiind sub influența unui ciclon mediteraneean bine dezvoltat și bogat în precipitații, care ne va traversa țara, intrând prin Oltenia și ieșind prin nord-estul Moldovei. Precipitațiile vor fi ninsori pe Oltenia, Muntenia, Moldova și zonele montane, ploi pe Banat, Crișana și Dobrogea, Nu este exclus ca ninsorile să se transforme în lapoviță și ploaie și în nordul și estul Munteniei, mâine (luni, n.r.) spre prânz. Vorbim de cantități de precipitații importante, 20 – 30 l/mp în 24 de ore pe arii extinse", avertizează surssa citată.

(Foto: prognozemeteo.wordpress.com)

Mai mult, pe timpul nopții de duminică spre luni și al dimineții vântul va avea intensificări susținute (cu rafale ce pot ajunge și la 60 – 65 km/h) în estul Munteniei, Dobrogea și sudul Moldovei, apoi se va muta pe sudul Moldovei (cu rafale chiar de 70 – 75 km/h) pentru ca în seara de luni să rămână activ (moderat) doar în Dobrogea.

Totodată, ninsorile care au început deja să cadă de duminică seară se vor extinde și vor continua şi luni. Ele vor aduce primul strat de zăpadă extins în mare parte din țară.

În Muntenia, Oltenia se pot atinge și 15 – 20 cm de zăpadă, în timp ce în Moldova s-ar putea ajunge şi la straturi de peste 30 de cm.

