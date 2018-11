Răsturnare de situație în cazul tabloului de Picasso găsit, la Tulcea, la rădăcina unui copac: Totul a fost o farsă

Tabloul de Picasso "Tête d'Arlequin", găsit îngropat la rădăcina unui copac din Tulcea, ar fi o copie și descoperirea lui face parte dintr-o farsă pusă la cale de doi producători de teatru din Belgia.

Producătorii belgieni au îngropat la sfârşitul lunii o copie a picturii „Cap de Arlechin” în apropiere de Tulcea, apoi au trimis șase scrisori anonime, trei în România și trei în Olanda. Dintre cele șase victime, doar scriitoarea Mira Feticu a căzut în capcană și a mers în căutarea presupusei opere de artă, furată împreună cu alte capodopere acum şapte ani de la un muzeu din Rotterdam.

Cei care au făcut această farsă şi-au anunţat printr-un e-mail victimele şi au povestit că gluma este inspirată din piesa de teatru „Copia adevărată”, care a avut premiera joi, la Anvers.

„Eu nu mă simt nicio victimă și nu mă simt nici păcălită. Eu mi-am făcut datoria de jurnalist să vin să văd. Și într-adevăr am crezut că am găsit un Picasso. Se pare că, și dacă este adevărat, falsificatorul este unul dintre cei mai mari falsificatori ai Europei, poate cel mai mare. Deci oricum copia are o valoare mare. Apoi, nu este sigur, asta se vehiculează la această oră în Olanda. Mâine vom ști mai bine, mâine stăm la masă cu cei doi artiști olandezi și vom vedea dacă e adevărat sau nu. Artiștii respectivi își fac publicitate pe spinarea noastră, a autorităților române, a jafului care a avut loc acum șapte ani. Deci încă nu știm ce să facem”, a declarat scriitoarea Mira Feticu pentru Digi 24.

Reamintim că Tabloul „Tête D 'Arlequin“ a fost descoperit de scriitoare de orgine română Mira Feticu, aflată în prezent în Olanda. Scriitoarea a primit un pont anonim prin email. (Detalii AICI)