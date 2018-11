Jurnaliştii de la Rise Project au revenit cu episodul 2 din seria de dezvăluiri din arhiva "TeleormanLeaks". Acesta documentează partidele de vânătoare la care Liviu Dragnea participa alături de lideri importanţi din PSD, ajunsi acum principalii săi aliaţi, cât şi de directorii din compania Tel Drum despre care a afirmat în repetate rânduri că nu are nicio legătura cu ea în ciuda dovezilor clare, aduse chiar şi de către procurori.

Astfel, Rise arată că Liviu Dragnea a vânat de cel puțin 32 de ori la el în județ, în ultimii 9 ani. Toate acestea, cât şi cei care l-au însoţit se regăsesc în condica în cele patru registre ale Asociației de Vânătoare și Pescuit Sportiv (AVPS) Turris Turnu Măgurele, fondată de Liviu Dragnea la sfârșitul anilor ‘90, apoi predată lui Petre Pitiș, directorul Tel Drum.

În 31 dintre aceste ocazii, Liviu Dragnea a participat alături de Petre Pitiș, actualul manager al corporației Tel Drum, despre care a afirmat în faţa jurnaliştilor că nu l-ar mai fi văzut de 10-15 ani. Tot la vânătoare a fost însoţit şi de Marian Fișcuci, primul acționar al companiei privatizate pe când Dragnea conducea CJ Teleorman.

În câteva ocazii a fost prezent şi Costel Comana, coleg de facultate și tranzacții imobiliare cu Dragnea, afacerist ce s-a sinucis în 2015 după ce a fost pus sub acuzare de procurorii DNA.

Jurnaliştii Rise arată că în registrele de vânătoare se văd două categorii de persoane care participau alături de Dragnea la vânătoare: "nomenclatura județeană și divizia națională de baroni PSD".

Astfel, la vănătoare au fost Nicușor Constantinescu (de 18 ori), Paul Stănescu (13), Marian Oprişan (5), Marcel Ciolacu (4), Gabriel Vlase, actual director SIE, şi Niculae Bădălău (ambii de trei ori).

