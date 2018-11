Fiindcă în Bucureşti a nins aproape toată noaptea, firmele de salubrizare au intervenit pe arterele principale din Capitală. Astfel, 240 de utilaje şi 400 de operatori au acţionat pentru a curăţa străzile, potrivit primarului general al Bucureştiului, Gabriela Firea.

”Am trecut de primul test al iernii. S-a intervenit toată noaptea. S-a intervenit pe arterele principale, atât urgența întâi cât și a doua, pentru ca astăzi toți cetățenii din Municipiul București și turiștii să poată să meargă fiecare unde are nevoie.

Codul galben s-a încheiat astăzi la zece, dar cu siguranță putem spune că acesta a fost primul episod de iarnă și să luăm în serios toate avertismentele meteorologice și să fim foarte bine pregătiți așa cum am demonstrat și anul trecut și acum doi ani.

Trebuie să fim pregătiți în continuare pentru că există riscul producerii poleiului. De aceea trebuie să intervenim și azi, și la noapte și mâine. S-a circulat mai dificil azi, am ținut legătura cu Poliția Rutieră, Poliția Locală", a declarat Gabriela Firea.

Aceasta a mai semnalat şi faptul că probleme mai sunt pe trotuoare, care nu au fost curăţate. Totodată, primarul a amintit că toate instituţiile sau complexele comerciale au datoria de a curăţa zăpada care s-a strâns în apropierea lor.

"Se adeverește acea vorbă că de câte ori este vreme rea ne luăm pe post de umbrelă mașina. S-a intervenit slab la trotuar, este ghețuș și pot apărea incidente. Fac apel la agenții economici să curețe trotuarul din față”, a explicat primarul general.



