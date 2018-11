Ironii între Toader şi Lazăr la CSM: Am urmărit cum v-ați înroșit/ Apreciz îngrijorarea că m-am îmbujorat (VIDEO)

Schimb dur de replici între Tudorel Toader şi Augustin Lazăr cu ocazia discutării în secţiei de procurori a CSM a cererii de revocare a procurorului general.

"Raportul se referea la managementul procurorului general, nu am exprimat neîncredere în sistemul judiciar, ci la modul în care dvs vă exercitaţi prerogativele profesionale. Aţi făcut multe referiri la mine, dar aţi uitat să faceţi referiri la raport. Nu suntem aici în ştiinţă. Eu am evaluat faptele dvs şi cum sunt faptele dvs aşa le-am prezentat şi eu, să le înţeleagă românii. Am urmărit cum v-ati înroşit progresiv şi vocea vi se îngroşa şi am zis 'Doamne Dumnezeul, să se oprească la timp'. Putem continua dezbaterea şi fără să ne filmăm. Cum e posibil să vă spălaţi pe mâini, în general, să delegaţi atribuţii? Câte delegări aţi semnat dvs., câte mandate pe siguranţă naţională?", a întrebat Tudorel Toader.

"Apreciez îngrijorarea că m-am îmbujorat şi domnia sa a făcut-o, dar nu s-a văzut. Nu vă pot spune de ce procurorul a avut nevoie de câţiva oameni că e independent în conducerea anchetei, nu vă pot spune raţionamentul, modul cum au administrat anchetele fiindcă sunt independenţi", a replicat Lazăr.

Mult mai dur a fost Augustin Lazăr când a venit vorba de conţinutul raportului de evaluare, numindu-l un un "eseu-pamflet".

"Nu reprezintă un document caracterizat prin rigoare, cum mă aşteptam de la un profesional. Mă aşteptam la un raport, nu la un eseu. Este un eseu, caracterizat prin pamflet. M-a impresionat capacitatea de însinuare pe care o auzim fiindcă acest document, un eseu critic la adresa Parchetului General, a fost completat oral într-o manieră formidabilă. Face o mulţime de insinuări, la adresa numirii procurorului general, apoi la adresa evaluarii procurorului general, cum a fost evaluat, lăsând să se înţeleaga că peste tot avem de a face cu o conspiraţie formidabilă care a cuprins mai multe persoane din interiorul sistemului şi din exterior. Raportul de evaluare şi motivul sunt nelegale, iar motivele nelegale şi netemeinice. Propunerea este nelegală, ministrul şi-a arogat în mod abuziv competenţa de a evalua procurorul general şi nu a respectat competentele legale, a invocat motive prin care şi a depăşit atribuţiile", a spus Augustin Lazăr.

„Eu am evaluat faptele lui manageriale în calitate de procuror general. Eu am pus concluzii de ministru al justiției. Când evaluezi afli și fapte, că eu nu am venit la un colocviu cu dansul, am venit să-i arăt cutare lucru: erai general, ai văzut că DNA a generat 3 conflicte juridice de natură constituțională, te-ai dus să-i întrebi: trebuie să respectați Constituția? Nu, a ieșit public și a spus că DNA e unit de elită. Asta i-am reproșat. Când vezi că o unitate a Ministerului Public a luat-o greşit, trebuie să le spui ceva”, a replicat Tudorel Toader.

