Liberalii l-au adus pe Avram Iancu în Parlament, cu tot cu taraful de la Horea (VIDEO)

Mai mulți parlamentari și primari liberali au dezvelit un bust al lui Avram Iancu, luni, în Parlament. În cadrul evenimentului, demnitarii au adus și taraful de la Horea, care a cântat melodii precum „Noi suntem români” sau „Marșul lui Avram Iancu”. Din Parlament n-au lipsit nici tulnicele.

Deputatul liberal Corneliu Olar s-a ocupat de aducerea statuii în Parlament. Bustul este realizat dintr-un aliaj de bronz și are inscripționat citatul „Unicul dor al națiunii mele este să-mi văd națiunea fericită”. În plus, deputatul a mai chemat în Parlament și taraful de la Horea, iar ceremonia de dezvelire a bustului a început în sunetul tulnicelor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.