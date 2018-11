ALERTĂ în România: A fost TÂLHĂRIT în propria casă! Polițiștii sunt în stare de ȘOC

Un medic de familie din comuna Mânăstirea din Călărași, a fost tâlhărit vineri noaptea.

Este vorba despre doctorul Cătălin Petrencic care a povestit că incidentul a avut loc în propria casă unde este organizat și cabinetul.

"Este adevărat, am fost tâlhărit, lovit, încătușat timp de două ore, totul a fost devastat, atât în cabinetul medical, cât și în locuința mea, au creat un haos de neimaginat în ceea ce era organizat și pus la punct. Eu am încercat să mă apăr, dar aveam tot timpul sentimentul că îmi trăiesc ultimele clipe", a declarat Cătălin Petrencic, pentru hotnews.ro.

Cătălin Petrencic a descris chinurile cumplite la care a fost supus.

"Hoții au luat din locuință o mică sumă de bani, și tocmai pentru că nu au găsit mai mulți bani, au devastat tot. Eu sunt de peste 30 de ani aici, mereu am dormit cu ușile descuiate, aveam bunuri în curte pe care plecam și le lăsam, și niciodată nu s-a întâmplat să vină absolut nimeni. Eu aici nu am nici măcar gard și nu am pentru că am crezut că nu am de ce să îmi fac gard: oamenii aici mă cunosc, mă respectă, știu ceea ce am, mai degrabă ceea ce nu am, și nu există vreun motiv ca să fiu o țintă. Acești oameni au acționat pentru puținul pe care îl aveam. Sunt un amărât de medic de țară care 31 de ani a dat de la el pentru ceilalți. Au considerat că dacă am o mașină în curte am și miliarde în casă. Acea mașină e munca unui om care nu are soție, nu are copii, are 60 de ani, 30 și ceva de ani de muncă și este culmea a ceea ce putea avea acest om. Am făcut 3 ani de navetă în cele mai mizerabile condiții și am spus că poate voi avea și eu vreodată ceva pentru ca atunci când mă duc de la stânga la dreapta să nu merg într-un tren fără geamuri sau într-o mașină de porci", spune Cătălin Petrencic, potrivit sursei citate.