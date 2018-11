VIDEO ȘOCANT. Femeie snopită în bătaie și jefuită în scara unui bloc din Alba Iulia. Scena îngrozitoare, înregistrată de camerele de supraveghere

O femeie a fost snopită în bătaie și jefuită în scara unui bloc din Alba Iulia, momentul îngrozitor fiind surprins de camerele de supraveghere.

Patru persoane au intrat pe rând în acea scară de bloc. Două dintre ele, care aveau bagaje, au urcat primele în lift. Tânăra a rămas la parter pentru a aștepta covorârea liftului. La fel și agresorul. În timp ce fata stătea cu spatele, bărbatul a așteptat câteva secunde apoi a lovit-o cu pumnul în cap atât de puternic, încât victima a căzut secerată la pământ. Individul i-a luat telefonul, a căutat-o prin geantă și prin buzunare, apoi s-a făcut nevăzut.

Un utilizator Facebook a postat înregistrarea, cerându-le internauților orice informație care poate ajuta la prinderea agresorului.

Unii dintre ei au scris că individul este recidivist și recent a fost eliberat din închisoare. Informația, însă, nu a putut fi confirmată până acum.

Sursă Video: Marian Raduinea / Facebook

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.