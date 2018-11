Accident grav pe DN1. Autoritățile, în alertă! Bilanțul victimelor (VIDEO)

Un grav accident s-a produs pe DN1, în zona Movila Vulpii, pe sensul către Brașov, informează Prahova News. O adolescentă în vârstă de 17 ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite în urma impactului frontal dintre două autoturisme.

Echipajele sosite la faţa locului au găsit într-o maşină o tânără de 17 ani decedată şi un băiat de 19 ani politraumatizat, iar în celălalt autoturism un bărbat de 35 de ani care a suferit traumatisme la torace şi şold.

Din primele cercetări, cauza producerii accidentului este pătrunderea pe contrasens.

Traficul în zonă este afectat din cauza accidentului.

