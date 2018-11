Caz ȘOCANT în Prahova! Un bărbat, arestat pentru tentativă de viol asupra fiicei sale

Un bărbat din Prahova, în vârstă de 36 de ani, a fost arestat preventiv pentru tentativă de viol asupra fiicei sale naturale, în vârstă de 8 ani.

Copilul i-a povestit mamei prin ce a trecut, iar aceasta a sesizat imediat Poliția.

Astfel, agresorul a fost arestat luni seară pentru tentativă de viol și rele tratamente aplicate minorei.

”Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Campina. (…) dispune arestarea preventiva a inculpatului OANCEA LUCIAN, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de : -tentativa la viol , prev. de art. 32 alin.1 cp rap. la art. 218 alin.2, 3 lit. a, b , c, alin. 6 cp; -viol, prev. de art.218 alin.2, 3 lit.a, b , c, cp, -rele tratamente aplicate minorului, prev. de art. 197 cp, toate cu aplic. art.38 alin. 1, 2 cp(trei fapte). pe o durata de 30 de zile, începand cu data de 19.11.2018 şi pana la data de 18.12.2018 inclusiv. În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 130 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”, scrie pe portalul instanțelor de judecată, potrivit ziarulincomod.ro.