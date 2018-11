Vizită BOMBĂ după MCV: Comisarul pentru Justiție, întâlnire cu Tudorel Toader (VIDEO)

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, se întâlnește, marți, cu Vera Jourova, comisarul european pentru Justiţie.

Întrevedera are loc după publicarea raportului MCV.

Jourova a declarat recent că reformele din sistemul judiciar pun sub semnul întrebării progresul din ultimii 11 ani de la aderare și că discursul anti-UE nu este constructiv.

Pe agenda de lucru a comisarului european nu se află însă și o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă.

