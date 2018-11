OFICIAL: Lia Olguţa Vasilescu a rămas fără loc în Guvernul României. Lovitură de maestru dată de Klaus Iohannis (VIDEO)

Lovitură de teatru dată de preşedintele Klaus Iohannis! Şeful statului a semnat decizia de înlocuirea din fruntea Ministerului Muncii a Liei Olguţa Vasilescu şi numire în loc a lui Marius Budăi, precum a propus PSD, dar a respins numirea acesteia în fruntea Ministerului Transporturilor.

Astfel, prin această decizie bine jucată a preşedintului Klaus Iohannis, Lia Olguţa Vasilescu a rămas fără loc în Guvernul României.

Nu doar numirea Olguţei Vasilescu a fost refuzată de Klaus Iohannis, cât şi cea a lui Ilan Laufer în fruntea Ministerului Dezvoltării în locul lui Paul Stănescu.

Acum, PSD trebuie să vină cu noi propuneri pentru cele două portofolii, pe care Iohannis nu va mai putea să le respingă conform legii.

