Secene de comedie la Galați. Patru muncitori au fost filmați în timp ce se chinuiau să scoată apa dintr-o groapă cu lopata.

Doreii făceau cu rândul. Doi se uitau și doi încărcau apa în roabă.

Scenele nu mai au nevoie de niciun comentariu.

VIDEO: Facebook/ Pro Tv Constanta

