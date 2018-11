Imagini dramatice, devenite virale pe rețelele de socializare, surprind momentul în care un operator de motostivuitor a provocat prăbușirea rafturilor dintr-un depozit, ca piesele jocului de domino.

Clipul, filmat acum un an în interiorul unui depozit anonim, îl surprinde pe șofer chiar în momentul în care intră în unul dintre rafturi, provocând astfel dezastrul.

