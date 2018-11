Violatorii și tâlharii iertați de Tudorel Toader fac noi victime (VIDEO)

Numărul infracţiunilor cu violenţă a crescut alarmant după ce peste 9.000 de deţinuţi au fost eliberaţi din penitenciare în baza recursului compensatoriu, lege propusă de ministrul Justiției, Tudorel Toader, și trecută prin Parlament de PSD și ALDE. În acest un an de la intrarea în vigoare a legii, aproape 3.000 de noi infracţiuni cu violenţă s-au petrecut. Rata de recidivă este între 60 și 70%, spun sociologii citați de Digi24.

Mai precis, numărul a 4 tipuri de infracţiuni grave a crescut îngrijorător: tentativă de omor, viol, lovituri mortale şi loviri sau alte violenţe.

”Deja deținuții se întorc, deja se întâmplă infracțiuni grave care sunt comise de acești deținuți pentru că statul român nu s-a îngrijit de măsuri care să asigure reintegrarea acestora”, a declarat, pentru Digi24, președintele Federaţii Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP).

”Le este foarte greu să își găsească un loc de muncă. Primele 3-6 luni sunt cele mai vulnerabile pentru deținuți. Este exact perioada în care statul contribuie cel mai puțin pentru ei. Ajutorul social care este în cuantum de 142 lei pe lună”, a susținut și Ioan Durnescu, prof. Dr. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.

Cel mai recent caz care a îngrozit România este cel al unei tinere de 20 de ani, care a fost snopită în bătaie și jefuită în scara unui bloc din Alba Iulia. Atacatorul, care a fost arestat pentru 30 de zile, este un recidivist. Se numește Nicolae Tiberiu Drăgoi și a fost eliberat din Penitenciarul Aiud acum circa două luni, în baza legii recursului compensatoriu. El fusese condamnat pentru tâlhărie şi tentativă de viol.

Sursă Video: Marian Raduinea / Facebook

