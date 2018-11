Târgul Internațional de Vinuri GoodWine, 23-25 noiembrie, Romexpo, Pavilion B2, București﻿ (VIDEO)

GOODWINE este Targul de Vinuri in care toti producatorii, importatorii si distribuitorii de vin din Romania si-au expus macar o data vinurile, unde sute de profesionisti fie ei viticultori, furnizori, jucatori in industria horeca si-au gasit parteneri de afaceri, iar viziunea noastra e de a transforma Targul International de Vinuri Bucuresti - GoodWine in cea mai importanta manifestare expozitionala din regiune dedicata industriei bauturilor (vin, distilate, bere artizanala), dar si a industriilor asociate.

Nu intamplator am ales luna noiembrie, luna care in calendarul popular este denumita si Vinar, este luna in care fierbe mustul si se transforma in vin, licoarea folosita odinioara in betiile ritualice inchinate zeului trac Dionysos iar acum consumata in mod traditional la marile praguri, la sarbatori, la prilej de bucurie dar si de tristete, intr-un cuvant in toate momentele vietii.

Viticultura a fost, probabil, singura ramura economica ce a reusit atragerea in proportie de 100% de fonduri europene ceea ce a dus la un salt calitativ urias, salt care merita pus intr-o lumina macar corecta daca nu favorabila; in fond, cultura vinului e politica de stat in tari ca Franta, Italia, Spania si SUA.

Nu in ultimul rand mii de romani redescopera vinul, mai ales cel romanesc, sub acoperisul nostru.

Ne dorim sa cream un cadru, un creuzet, pentru toti cei implicati sau care ar putea deveni implicati in aceasta ramura industriala -cu potential imens de crestere, atat din punct de vedere strict economic dar si ca vector de imagine (intern si extern) a economiei romanesti. Parteneriatele incheiate au ca scop constructia acestui creuzet, cadru integrator, care sa dea posibilitatea acestei industrii sa se coaguleze si sa devina ceea ce ar putea fi: o forta in economia romanesca si mai ales sa ne puna pe harta lumii, la masa bogatilor.

Facem efort sa fim cea mai importanta vitrina a pietei, lider in educarea si formarea publicului de vinuri din Romania si suntem decisi sa ramanem si in continuare punctul de referinta al pietei pentru ca avem credinta ca vinul e ambasador al acestui pamant, al terroir-ului romanesc, e cultura si „savoir vivre”, este prietenie si convivialitate.

Evoluam intr-un ritm rapid si reprezentam cu succes una dintre cele mai dinamice categorii ale pietei: Vinul -categorie ce are poate cel mai mare potential de a deveni emblematica pentru Romania.

GoodWine este evenimentul central al pietei de vinuri din Romania.Vom adauga vinurilor si alte categorii, pentru o experienta completa a gustului. Ne-am mutat intr-un spatiu nou, ideal pentru desfasurarea de targuri si expozitii: Pavilionul B2 de la Romexpo, spatiu expozitional de un nivel cel putin comparabil cu cele mai moderne spatii similare la nivel european.

Târgul se desfăsoara in perioada 23-25 noiembrie.

Vor fi pezente peste 100 de crame si peste 1000 de vinuri de degustat.

De asemenea, dorim sa anuntam simpozionul din data de vineri 23 noiembrie, de la 10.00 la 18.00 in care furnizorii si-au anuntat dorinta de a prezenta noutatile pe care le au in portofoliu unde si BCR si-a anuntat prezenta cu prezentari de produse financiare si cu o radiografie economica a pietii.

Publicul este premium si super premium, iar pretul biletului de intrare este de 50 de ron pe zi, iar la sectiunea VIP de 100 ron/ zi.