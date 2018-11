''Să vadă și Toader imaginile!'' Reacţia lui Godină după ce un recidivist a bătut crunt și jefuit o tânără în Alba Iulia (VIDEO)

Cazul unei tinere bătută crunt și jefuită de un recidivist în scara unui bloc din Alba Iulia a șocat România și a deschis din nou discuțiile despre recursul compensatoriu, lege susținută de Tudorel Toader și votată de PSD-ALDE, care a dus la eliberarea a peste 9.000 de deținuți. (Detalii AICI)

Atacul violent a fost surprins de camerele de supraveghere, iar clipul s-a viralizat pe internet.

