Scandal-monstru la Realitatea TV, postul cu datorii uriașe la bugetul de stat. Oreste, interzis pentru că a îndrăznit să se opună Partidului Realitatea. Rareș Bogdan amenință cu demisia. Cum se apără Cozmin Gușă

Un scandal imens a izbucnit la Realitatea TV după ce Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu au fost interzişi în platourile televiziunii, cu un minut înainte de a intra în direct, în emisiunea prezentată de Rareş Bogdan.

Oreste aruncă acuzaţii grave la adresa patronului postului TV, Cozmin Guşă, şi precizează că decizia radicală a fost luată pentru că jurnalistul nu a aderat la ideile partidului Realitatea.

"Astăzi, cu un minut înainte sa intru in platoul Jocuri de putere, am fost interzis la Realitatea...După cinci ani de combat împotriva Ciumei Roșii, pentru ca nu am marșat la ideea partidului Realitatea, și pentru ca politicul nu mai are nici o legătura cu jurnaliștii independenți, cu părere de rău pentru publicul celei mai bune emisiuni din România, cu regretul ca îl las singur pe Rares, între lupi, fără sa îmi doresc asta, va spun la revedere! Sper sa ne reintalnim televizat cât mai curând! Rămân același soldat unei cauze drepte pentru țara mea! Nu pot fi complicele nici unei mașinațiuni...

Ps: cel mai șocat a fost prietenul meu for ever, Rares, care a primit vestea odată cu mine...

Oare cât s-a încasat pentru excluderea Oanei Stanciulescu și a mea de la Realitatea? Sper măcar sa fi meritat!!!", a scris Oreste Teodorescu, pe Facebook.

Cozmin Guşă a explicat, în replică, faptul că decizia ca cei doi jurnalişti să nu mai fie colaboratori ai postului a fost luată de conducerea editorială în condiţiile în care există suspiciuni cu privire la 'atitudinea lor faţă de Realitatea TV'.

"Mi-a dat şi mie Oreste un mesaj acum 20 de minute, în care spunea cam ce scrie pe Facebook. I-am răspuns explicându-i că săptămâna trecută conducerea redacţională l-a anunţat pe Rareş că sunt nişte probleme legate de folosirea calităţii de colaborator Realitatea, respectiv atitudinea faţă de Realitatea TV şi colegi, legate de Oreste şi Oana Stănciulescu. Într-un spirit clar de disciplină editorială, Rareş a fost anunţat că până ne lămurim cu precizie despre ce anume este vorba în cazul celor doi, să nu mai fie invitaţi o perioadă. Este un lucru normal pe care l-am făcut şi legat de Claudiu Popa, un coleg al nostru mai apropiat decât Oreste sau Oana Stănciulescu şi care nu a mai intrat pe post până când DIICOT nu ne-a informat că totul este în regulă cu el, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 3-4 zile. Nu e nicio tragedie. Ei, dacă sunt dedicaţi cauzei Realităţii şi nu urmăresc să facă scandal public, trebuie să aştepte la fel ca şi Claudiu Popa decizia conducerii editoriale", a declarat Cozmn Guşă, pentru stiripesurse.ro.

Scandalul de la Realitatea TV este departe de a se încheia, în condiţiile în care Rares Bogdan a anunţat public că dacă Oreste şi Oana Stănciulescu nu sunt reprimiţi şi directorul Eduard Pastia nu este concediat va pleca de la postul TV.

Directorul postului de știri Realitatea TV, Edward Pastia, Octavian Hoandră și alte persoane au depus deja actele pentru înscrierea Partidului Realitatea. Dosarul a fost înregistrat pe 10 octombrie la Tribunalul București. Asta după ce chiar Cozmin Gușă a anunțat că vrea transformarea Realitatea TV în partid, pentru că ”noi vrem să acționăm în slujba cetățeanului”.

Gușă a făcut anunțul privind Partidul Realitatea în contextul în care, cu datorii de peste 100 de milioane de lei la stat, Realitatea TV cel mai probabil își va pierde licența din motive de faliment.

”Noi vrem să acționăm în slujba cetățeanului, într-o interacțiune cu politicul, numai că politicul nu mai acceptă această interacțiune, nu dorește să răspundă în fața telespectatorilor și a cetățenilor României referitor la faptele pe care le comit politicienii pe durata mandatului”, declarase Gușă, pentru Ziua News.

Cozmin Gușă reproșează altora încălcarea legii, în condițiile în care Realitatea TV nu face nimic pentru a plăti uriașele datorii pe care le are la bugetul de stat.

Ipocrizia situației a fost remarcată și de Patrick André de Hillerin, într-un articol pentru Libertatea: ”Nu putem cere, ca ziariști, ca toți ceilalți să respecte legea, iar pe noi să ne considerăm scutiți de la astfel de îndatoriri cetățenești vulgare”.

Cristian Tudor Popescu a criticat și el în termeni duri transformarea postului Realitatea TV în partid. Un post de televiziune trebuie să fie obiectiv sau măcar să încerce să redea lucrurile în varianta lor reală, pe când un partid deformează realitatea, a explicat jurnalistul. Acesta a mai spus că a face dintr-o televiziune partid e ca și cum ai vrea să transformi o antilopa în mamut.

Gușă a mai fost implicat în politică. În 2005, alături de Lavinia Șandru, el a pus bazele Partidului Inițiativa Națională. În decembrie 2011, PIN a încheiat un protocol de fuziune prin absorbție cu UNPR.

Celălalt acționar majoritar al societăţii Realitatea Media SA, Maricel Păcuraru, a fost condamnat, în 2014, la patru ani de închisoare în dosarul privind poliţele de asigurare pentru angajaţii Poştei Române, în care a fost calculat un prejudiciu de aproximativ 18 milioane de lei. Păcuraru a fost pus în libertate în 2017 de o instanţă din Brăila, după ce a efectuat 815 zile din pedeapsa totală de 1.460 de zile.