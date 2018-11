Alertă pe Valea Oltului: Un microbuz s-a răsturnat, iar traficul este complet blocat (VIDEO)

Grav accident de circulaţie pe Valea Oltului. Un microbuz s-a răsturnat, din cauza şoselei umede. Deocamdată, nu se ştie care este numărul victimelor.

Din cauza acestui accident, traficul este blocat complet în zona Gura Lotrului, pe raza localităţii Călimăneşti.

ISU Vâlcea a trimis la faţa locului patru ambulanţe şi o autospecială pentru descarcerare.

Valea Oltului este o zonă cunoscută pentru numărul mare de accidente care se petrec aici.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.