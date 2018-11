Klaus Iohannis, întrevedere la Cotroceni cu preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit, miercuri la ora 11, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care se află într-o vizită oficială în România.

Vizita oficialului european vine în contextul în care România preia de la 1 ianuarie 2019 preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

