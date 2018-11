HALUCINANT! Un copil a fost bătut de colegi într-o școală din Timișoara

Un copil din Timișoara, în vârstă de 10 ani, a fost bătut cu pumnii și picioarele de doi colegi de clasă.

Acesta a fost salvat de un alt elev care a dat alarma la cabinetul medical al școlii.

Ulterior, victima a ajuns la spital.

Mama copilului a declarat că a depus plângere la Poliție.

Inspectoratul Școlar Timiș nu a fost informat de către conducerea școlii de producerea acestui incident, scrie opiniatimisoarei.ro.

„Direcțiunea școlii nu ne-a informat despre acest incident, întrucât a considerat că a fost doar o ‘ciufuleală’ între copii. Într-adevăr a fost anunțată Salvarea pentru a-l prelua pe copilul lovit, așa cum cere procedura. Diriginta de la acea clasă va fi schimbată„, a declarat, pentru sursa citată, Aura Danielescu, inspector șef ISJ Timiș.

Directoarea școlii, la rândul ei, a susținut că a fost o ”ciufuleală” între elevi.

„A fost doar o ‘ciufuleala’ intre elevi la finalul orelor de curs. Victima a fost dusa la cabinetul medical al scolii, era medicul acolo, si, conform procedurii, medicul a anuntat Salvarea si elevul a fost transportat la spital pentru investigatii. Nu exista nicio plangere facuta la Politie. Parintii copiilor implicati in incident au fost la mine, s-au impacat. Cei doi elevi agresori vor primi mustrare scrisa si se vor alege cu scaderea notei la purtare„, a spus directoarea instituției.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș a declarat că au fost sesizați în acest caz.

„Politistii au fost sesizati ca elev de 10 ani ar fi fost agresat dupa terminarea orelor de cursuri, in incinta unei institutii de invatamant de pe raza municipiului Timisoara. A intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente in care se efectueaza in prezent cercetari, urmand ca la definitivarea acestora sa fie propusa solutia corespunzatoare catre Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara„, a menționat, pentru opiniatimisoarei.ro, Ionuț Sîrbu, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș.