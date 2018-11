După reacţiile extrem de dure venite ca urmare a discursului lui Ilan Laufer în care acesta îl acuză pe Iohannis de antisemitism pentru refuzul de a îl numi la Ministerul Dezvoltării, PSD face înapoi.

Codrin Ştefănescu, omul pe care toată lumea l-a arătat cu degetul drept cel care a avut ideea discursului şi chiar a scris textul, susţine că declaraţia aparţine exclusivă lui Ilan Laufer.

„Domnul Laufer a hotărât singur sa facă declarația de presă. Declarația a fost făcută la sediul partidului pentru că domnul Laufer a fost propus de partid. Partidul își asumă doar desemnarea domnului Laufer” a declarat Codrin Ștefănescu pentru B1TV.

Anterior, atât Traian Băsescu, cât şi Victor Ponta, au susţinut că discursul ar fi fost scris de Codrin Ştefănescu cu aprobarea lui Liviu Dragnea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.