Elevul care a adus AURUL OLIMPIC acasă vrea să plece din România

Un elev al Colegiului Național Mircea Cel Bătrân din Constanța a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, desfășurată în perioada 3-11 noiembrie, la Beijing, dar spune că vrea să plece în SUA pentru studii.



Robert Pășcălău, elev în clasa a XI-a, spune că după terminarea liceului și-ar dori să studieze fizica sau astrofizica la o universitate din SUA, dar că încă nu a luat o decizie finală în acest sens.



"Robert are o capacitate fantastică de asimilare, de analiză. Este un copil excepţional de bun, de cuminte. Cred că orice profesor şi-ar dori astfel de elevi. Peste câţiva ani, l-aş vedea într-un centru de cercetare. Unde anume, va fi alegerea lui", a spus profesoara sa de fizică, Adina Dogărescu, care crede că orice profesor și-ar dori posibilitatea să pregătească un elev ca Robert.



Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, miercuri. Tot atunci, Robert Pășcălău a mai spus că că a parcurs un program de pregătire individual pentru astronomie şi astrofizică, fără asistenţă din partea cadrelor didactice, fiind discipline care nu sunt studiate în cadrul şcolii şi doar la fizică a fost îndrumat de o profesoară din liceu.



"A fost multă muncă individuală pe partea de astronomie şi astrofizică, dar şi multe cunoştinţe de matematică şi fizică. Pe partea de fizică am fost ajutat de doamna profesoară Adina Dogărescu, iar pe partea de astronomie şi astrofizică am lucrat mai mult individual, pregătindu-mă, pe lângă subiectele date la olimpiadele anterioare, şi cu probleme diverse din diferite cursuri de la universităţi de acest profil", a spus Robert.



Olimpicul medaliat cu aur a susţinut că subiectele ce trebuiau rezolvate la ediţia din acest an a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică nu au avut un grad foarte mare de dificultate şi că, în opinia sa, organizatorii ar trebui să crească nivelul de complexitate, la acest gen de competiţii.



"Olimpiada a fost destul de solicitantă. Probele au fost nici mai grele, dar nici mai uşoare decât în anii precedenţi, chiar mi-aş fi dorit subiecte mai dificile pentru că ele pot face şi în general fac diferenţa între premiile obţinute de concurenţi. La proba teoretică aveam de rezolvat mai multe probleme din mai multe domenii ale astronomiei şi astrofizicii. La proba observaţională am studiat şi observat anumite obiecte de pe cer. Iar la cea de-a treia probă, de analiză de date, am făcut analiza unor date grafice, a unor tabele şi interpretarea anumitor rezultate", a mai afirmat tânărul constănţean.



Medalia de aur adusă de Robert nu este singura distincție primită de lotul român care a participat la competiție. Astfel, alături de premiul suprem adus de Robert Pășcălău, elevii români s-au întors acasă cu alte opt medalii și două mențiuni.