Românii au cheltuit SUME ENORME pe cumpărături online de Black Friday

Românii au făcut cumpărături online de peste un miliard de lei, între 16 și 18 noiembrie, în campania de reduceri Black Friday din acest an, potrivit Agerpres.



Black Weekend a generat în sistemul PayU România peste 376.289 de tranzacţii în valoare de aproximativ 198 milioane de lei, în creştere cu 40% faţă de anul trecut, doar pe partea de plăți online. Aproximativ 80% din această sumă, respectiv peste 157 de milioane de lei, s-a înregistrat în ziua de vineri, 16 noiembrie.











"Dacă ne uităm la căutările pe Google, românii sunt cei mai interesaţi de fenomenul Black Friday. Ei îi depăşesc chiar şi pe americani, inventatorii acestui eveniment. Iar acest lucru se vede şi în creşterile spectaculoase de la un an la altul. Anul acesta am înregistrat în platforma PayU cu peste 70% mai multe tranzacţii online în tot weekendul, în timp ce valoarea acestora a crescut cu 40%. Iar dacă ne uităm la creşteri peste aşteptări, este anul în care, într-o singură zi, s-a depăşit cu 10% numărul total de plăţi online din toate cele trei zile de reduceri de anul trecut', a declarat Marius Costin, country manager PayU România.



Valoarea medie a coşului de cumpărături a fost de 526 de lei, cu 18% mai mică decât anul trecut. Scăderea valorii medii a coşului de cumpărături este o consecinţă normală a dezvoltării pieţei de e-commerce şi a maturizării evenimentului Black Friday. Acest lucru înseamnă că românii au încredere să comande şi să plătească online din ce în ce mai multe tipuri de produse, chiar şi cele cu o valoare mică, a explicat Marius Costin.



Minutul de aur a stabilit un nou record în materie de plăţi online: în intervalul 6:56-6:57 s-au înregistrat 1.135 de plăţi online, cu 23% mai mult decât anul trecut.

În prima parte a zilei de 16 noiembrie, 70% din totalul plăţilor online înregistrate în platformă PayU au fost plăţi realizate cu un singur click. Acest lucru înseamnă că românii şi-au salvat datele cardului în aplicaţia pusă la dispoziţie de magazinele online pentru a se asigura că obţin rapid produsul dorit, apăsând instant butonul, plăteşte.



Un alt trend interesant care se dezvoltă de la an la an este plata printr-un card cu rate fără dobândă. Atât numărul de plăţi online, cât şi valoarea lor a crescut cu peste 40% comparativ cu anul trecut. Atunci când plătesc în rate de Black Friday, românii alocă, în medie, cu 75% mai mult decât pentru coşurile de cumpărături plătite printr-o altă metodă de plată, au mai arătat reprezentanţii PayU.



Totodată, în platforma PayU România, aproximativ 10% din numărul total de plăţi online realizate de Black Weekend sunt tranzacţii realizate cu un card emis într-o altă ţară.



"Comerţul online transfrontalier nu are bariere. Se cumpără în România din toate colţurile lumii şi din ce în ce mai mulţi români îşi extind aria de căutare a produselor preferate pe site-uri din afara graniţelor ţării. Acest lucru ar trebui să indice clar magazinelor online locale că a venit momentul să îşi extindă afacerea şi în alte pieţe", a adăugat Costin.



Topul primelor şase ţări după numărul de plăţi online înregistrat în platforma PayU este: România (239.500 plăţi online), Ungaria (5.643 plăţi online), Marea Britanie (5.350 plăţi online), Italia (944 plăţi online), Bulgaria (574 plăţi online), SUA (532 plăţi online).



De asemenea, au existat şi cumpărători online din ţări exotice, precum Australia, Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Costa Rica.