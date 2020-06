10 filme, seriale și documentare despre rasism și egalitate de șanse pe care să le vezi acum

Moartea afro-americanului George Floyd, survenită pe 25 mai în urma intervenției brutale a poliției din Minneapolis, a devenit simbolul protestelor antirasiale, desfășurate în numeroase țări sub sloganul „Black Lives Matter” („viețile negrilor contează”).

Ultimele sale cuvinte - „Nu pot respira” - au dat naștere unei mișcări internaționale, marcând astfel o reluare a luptei anti-rasism în întreaga lume.

Deși cu câteva zile în urmă, SUA a marcat 155 de ani de la abolirea sclaviei, când sclavii din Galveston (Texas) au aflat că sunt liberi (1865), protestele au continuat sub forma unor acte de vandalism asupra unor monumente închinate mai multor personalități istorice, pe care oamenii le-au asociat cu acțiuni rasiste.

Filme, seriale și documentare despre rasism și egalitate de șanse

Acest context a fost amplu dezbătut în filme și seriale de lungul vremii, pelicule care au revenit în atenția publicului odată cu protestele generate de moartea lui George Floyd.

Platforma de streaming Netflix a creat chiar o secțiune specială de filme și seriale dedicată mișcării Black Lives Matter, pentru a reliefa abuzurile la care au fost supuse persoanele de culoare în America, de-a lungul istoriei.

When They See Us

Mini-seria Netflix spune povestea reală a cinci adolescenți de culoare, cunoscuți drept „Cei cinci din Central Park”, condamnați pentru un viol pe care nu l-au comis. Serialul evidențiază diferențele din justiție față de persoanele de culoare.

Green Book

Câștigătorul Galei Oscar din 2019, la categoria „Cel mai bun film”, filmul prezintă o prietenie mai puțin obișnuită, între un pianist de culoare şi un bărbat de origine italiană, în America anilor 1960.

Titlul filmului face referire la ''Negro Motorist Green Book'', un ghid destinat automobiliştilor de culoare, într-o epocă în care acestor nu li se permitea accesul în numeroase hoteluri sau restaurante.

Filmul a fost subiectul unor polemici acute referitoare la reprezentarea rasismului şi la figura ''salvatorului alb'', spunându-se că totul este povestit „din perspectiva albilor”, fiind o parte din istoria negrilor.

Pe aripile vântului

Recent, postul HBO Max a retras temporar pelicula din 1939, pe motiv că ar fi rasist și are nevoie de o contextualizare.

Lungmetrajul, o adaptare a romanului omonim al lui Margaret Mitchell, plasat în timpul Războiului de secesiune, portretizează sclavia oamenilor de culoare, conținând „prejudecăți rasiale care, din păcate, erau ceva comun în societatea americană”, după cum afirmă postul.

The American Film Institute a clasat ”Gone With the Wind” pe locul al patrulea în topul celor mai bune filme americane din toate timpurile, după "Citizen Kane", "Casablanca" și "The Godfather".

Just Mercy

Filmul prezintă viața avocatului de culoare Bryan Stevenson, care se luptă pentru a-i apăra pe cei condamnați pe nedrept sau cetățenii de culoare care nu sunt reprezentați corespunzător.

Django Unchained



Filmul, scris și regizat de Quentin Tarantino, este plasat cu doi ani înainte de Războiul Civil, în 1858. Django, unul dintre scavii vânduți la fermele de bumbac, reușește să se elibereze de pe plantație, căutând ulterior răzbunare.

Pelicula a câștigat două premii Oscar – cel mai bun scenariu original și cel mai bun actor într-un rol secundar, un Glob de Aur și două premii BAFTA.

12 years a slave

„12 ani de sclavie”, filmul care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2014, este inspirat din povestea adevărată a unui bărbat care luptă pentru supraviețuire și libertate.

Înainte de izbucnirea Războiului Civil din Statele Unite, Solomon Northup este răpit și vândut ca sclav, timp de 12 ani fiind despărțit de familie. Ulterior, acesta își găsește drumul spre casă.

13th

Unul dintre cele mai bune documentare despre acest subiect face referire la cel de-al 13-lea amendament, cel care abolit sclavia în SUA. Pelicula arată încarcerarea în masă și portretizarea oamenilor de culoare drept infractori, incluzând filmări de arhivă, interviuri și mărturii ale celor incarcerați.

I Am Not Your Negro

Cartea lui James Baldwin, una dintre cele mai cunoscute figuri literare din perioada luptei pentru drepturile civile, este transpusă în filmul ce prezintă imagini din arhivă și din actualitate a oamenilor de culoare, dincolo de imaginea prezentată de Hollywood.

American History X

Unul dintre cele mai dure filme despre rasism, „American History X” prezintă povestea lui Derek Vinyard, un adolescent neo-nazist care se ghidează după ideea supremației rasei ariene, fiind intolerant cu oamenii de culoare.

Birth of a nation

„Nașterea unei națiuni” este o dramă bazată pe un moment important în istoria miscării de eliberare afro-americană.

Filmul a stârnit controverse din cauza modului de reprezentare a comunității afro-americane, a războiului civil și a Ku Klux Klan-ului.